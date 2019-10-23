又搞事！美議員促限聯邦退休基金　追蹤MSCI中國指數

中美兩國有機會達成貿易協議之際，美國對華的金融封殺也只聞樓梯響。惟周二有一批民主共和兩黨議員，要求一個聯邦退休基金放棄追蹤MSCI中國指數，避免投資者的資金流入由中國政府控制的公司。據報聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)發言人確認，已收到相關要求的聲明信，並會繼續審視事件。

美國議員魯比奧(Marco Rubio)及沙欣(Jeanne Shaheen)正推動制止美國資金投資於中國公司的法案。Rubio在聲明信中指出，這有效阻止退休基金資助中國破壞美國的經濟及國家安全，並指該指數涵蓋的公司協助中國的軍事、間諜及傷害人權的活動。

其實，國際指數公司MSCI明晟在6月時曾回應Rubio指，美國沒有法律限制指數公司，建立涵蓋A股的指數。

MSCI明晟指數是全球最廣泛追蹤的基準指數之一，掛鈎的資產總值約為12萬億美元。其中，MSCI中國指數主要跟蹤中國概念股表現，今年8月27日收市開始，MSCI將中國A股納入因子從10%增加至15%。

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