理財Campus：新股尋寶7招致富　免接火棒

●第一招：雜費多 了解額外支出

新股認購金額需包括1%的經紀佣金，0.0027%之證監會交易徵費，以及0.005%的聯交所交易費（合共1.0077%）。假設某公司進行招股，其招股價範圍介乎8.5至10元，每手股數100股，其入場費便是1,010.08元，即是10×100×101.0077%。有小部分銀行或券商仍會額外收取新股認購手續費約50至100元。當然，若股友們沽出新股，也需要再支付佣金等賣出手續費。

●第二招：白表Vs黃表 沽貨有別

新股申請表分為白表及黃表，白表是以個人名義申購新股，涉及實物股票交收，獲發股票後會以實貨形式郵寄至投資者地址，投資者欲沽貨，需先將股票存入經紀行或銀行開設的證券戶口，才可在市場沽出，所以不能夠趕及在股份掛牌當天沽貨。

至於黃表則不涉實物股票交收，如投資者已在銀行或經紀行開立證券戶口，不論用電話或上網認購，也屬黃表申請，即以代理人名義認購股份，不涉及實物股票交收，股票派發後會自動存入證券客戶戶口，客戶可於上市當日即時沽出。不過，無論是白表與黃表申請，均要支付上述共1.0077%的認購費用。

●第三招：超購15倍啟動回撥機制

投資者最終獲配的新股手數，會受總體認購額、回補機制、AB組股份分配等影響。由於新股的全球發售股數分配比例，一般是九成給予國際配售投資者，一成給予公開發售投資者，為了保障小投資者的認購機會，新股會啟動回補機制，是當新股公開超額認購15倍或以上時運行（倍數會視乎各間新股公布有別）。

以剛結束招股的亞盛醫藥（06855）為例，指明若公開發售部分達到或等於100倍，則會把上述九比一的比例，調整至五五比例。雖然新股會啟動回撥機制，但一旦公開超購逾百倍，則獲分配的機會渺茫。

另外，公開發售部分亦分為A、B兩組，A組為500萬元或以下的申請，而B組則為超過500萬元的申請。致富證券業務主管郭家安，兩組別認購需求愈少，中籤率愈高。另外，也要注意發行人的新股分配習性，如果是政府發行的新股，例如通脹掛鈎債券（iBond），較常是人人有份。

●第四招：借孖展應衡量風險 計清利息

客人能否借孖展抽新股，郭家安說，也要視乎銀行對該新股認購反應的估算，在季結或年結時，銀行可能因資金緊絀而不借貸予券商的話，券商便不會提供孖展服務。

郭家安表示，一般銀行為新股孖展（銀行僅為部分新股提供孖展）提供最高借貸成數為九成，而為減省程序，券商多數會「照辦煮碗」提供最高九成孖展貸款，但有時券商也會借出高達九成半或全數孖展。

他舉例，若客人想借九成孖展認購一億元新股，其需自行掏出一千萬元，再經券商向銀行借其餘的九千萬元。若最後抽中市值五千萬元新股，客人就要經券商向銀行補付四千萬元。若僅抽中五百萬元新股，銀行就會經券商向客人發還五百萬元。以上金額未計及孖展利息。

孖展利息是借貸金額先乘以貸款期，再除365日。貸款期由新股截止認購日至退款日前一天止，一般為五至七日。

借孖展要衡量風險。因抽孖展亦有機會抽唔中，導致蝕息。另外，百威亞太（01876）今年七月首次招股，其後曾擱置上市，當時頂頭槌飛涉資逾19.3億元，若頂頭槌飛客借九成，以當時息率3.88厘計，五日輸息輸92萬元（19.3億元×0.9×3.88%/365×5）。

●第五招：留意市況 添獲利勝算

提高新股獲利勝算，就要睇當時市況。郭家安說，新股熱潮有時段，由部分新股大升，散戶蜂擁而至，其後連沒有炒作的新股也受捧，直到市況逆轉，新股表現不濟為止，多數長達一個月。若按此計算，今輪新股熱潮由百威亞太而起。然而，百威亞太九月三十日上市，按其推斷，即還剩一周熱潮就退卻？他笑說：「又未必的，歷史僅作參考。」

●第六招：觀察反應 買貨勿衝動

除了新股熱潮，郭家安表示，投資者亦應參考保薦人往績，以及留意招股期初段的認購反應。一般多人抽，股價都有更大上升動力，故建議投資者不宜在認購期首日入市，可以觀察一至兩日的認購反應再行決定。

他建議，投資者抽熱門新股，並在上市當日即沽貨食胡。此外，抽新股時也應留意以下兩個現象。首先，有時國際配售部分會提高結束，未獲配售的投資者會一窩蜂衝閘，湧入公開發售部分認購新股，故新股在臨截飛時會出現認購額大增的情況。另有市場人士指，部分新股會出現貨源歸邊，上市後隨即出現假跌浪，令貨源更集中在莊家手中，其後才真正爆上。不過，有胡唔食，隨時得不償失。

最後，他說，目前環球經濟前景不明朗，壓抑投資者入市意欲，而新股也只宜短炒。年尾基金或購入新股粉飾櫥窗，令新股氣氛熾熱起來，但投資者要時刻小心新股熱隨時逆轉。

●第七招：板塊多元 藥股有得諗

本月上市的新股，首日掛牌近乎「例升」，但有數個行業的新股的鑊氣似乎特別驚人，例如信息科技股份，如魯大師、醫療相關股份，如德視佳（01846），以及物業管理板塊，如藍光嘉寶服務（02606）及鑫苑服務（01895）。

事實上，此升勢亦與近日市場上的醫藥以及物管股呈強有關，所以投資者應該因時制宜，順勢而行。

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