新股專輯：長沙遠大料今年逾半聯營公司投產

公司現有80多間聯營公司，惟僅十數間錄得盈利。唐芬解釋，由於有關投資及合作在2016年才開始，現時正逐步投產，一般合作企業在投產約兩年可實現盈利，預期今年將有超過一半聯營公司投產，相信盈利將會顯著增加。

被問到選擇在港上巿，而非選擇內地科創板的原因。該集團副總經理、財務總監兼董事會秘書石東紅表示，當初曾準備在科創板上巿，但認為在港上巿的時間更為穩定，加上香港為國際金融中心，資本巿場發展成熟兼理性，故決定先來港上巿。

遠大住工每股招股價介乎9.68至12.48元，發行1.21868億新H股，其中10%為公開發售，集資最多15.2億元，每手300股，入場費約3,781.73元，預期11月6日掛牌，中金、中信建投國際為聯席保薦人。

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