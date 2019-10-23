【專家點評】港股短期仍有阻力

從卦象顯示，恒指走勢正處於《艮為山》變《天山遯》之中，在自然界中，「山」是一個高聳而龐大的阻礙物，因此在易經中便將「山」視為阻礙力和困難。

我們耳熟能詳《愚公移山》的故事，便是在講及一位老人，因不悅家門前路受兩座高山阻隔，所以立志要將高山夷為平地，但卻因而被嘲笑。可見「山」所帶給我們的阻礙和困難，並不是一時三刻便能夠輕易可以解決得到的。

今「艮為山」卦和「遯」卦皆帶有山的元素，若將「山」的意象應用在恒指的表現上，便可預示為恒指在短期內的阻力將不輕。

「艮」字從「匕」從「目」，《說文》以為象怒目相視之貌，表示互不相讓，僵持不下。

日前美國總統特朗普表示，與中國的首階段貿易協議進展順利，而且第二階段協議有好多方面都比首階段協議更加容易解決，若談判理想，可能會取消12月中對中國加徵新一輪的關稅。除此之外，特朗普又指中國已經開始購買美國農產品，不過他想要中國購買得更多。

雖然中國最終能否滿足到特朗普的要求仍然存有不少疑問，不過特朗普依舊是得一想二卻明顯不過。

「遯」與「遁」相通，「遯」卦本身是在描述一隻小豬如何逃離險境的故事，講的是在困境中如何明哲保身和韜光養晦之道。《彖傳》說：「遯亨，遯而亨也。」因此如投資者有意在現階段入市的話，便必須自行衡量風險了。

玄學金融家 鄭勤龍

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。