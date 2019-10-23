驚人爆料！「比特幣泡沫」爆破元兇是美國政府

虛擬貨幣「一哥」比特幣在2017年狂飆，由僅1,000多美元，「火箭式」升至當年12月2萬美元水平！不過，升得快，同樣跌得更急，2018年1月立即進入熊市，之後最低回落至3,000美元，目前徘徊8,000美元，仍大幅高於2017年牛市「起步價」。

外國傳媒報道，於2014年6月至2019年4月擔任美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席的Christopher Giancarlo近日爆料，指美國政府2017年允許推出比特幣期貨，是令比特幣泡沫爆破的主因。

他說：「在過去幾年中，有個不為人知的故事是：CFTC、美國財政部、美國證交會，以及當時的白宮首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)也相信，推出比特幣期貨將導致比特幣泡沫爆破，結果真的奏效了。我們看到了泡沫，認為解決這問題的最佳方法，就是讓市場參與。」

事實上，包括美國總統特朗普在內的白宮成員，沒有一位曾公開讚許虛擬貨幣概念。回看2017年12月1日，CFTC宣布，芝加哥商品交易所(CME)及芝加哥期權交易所(CBOE)，將在當年12月18日推出比特幣期貨，比特幣在當年12月17日達到2萬美元高峰。

Giancarlo指出，如果不存在淡友，市場就沒有悲觀主義者，沒有期貨，就無法表達看淡的觀點。當年允許推出比特幣期貨，CFTC官員是嚴格按照程序辦理。

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