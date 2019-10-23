藍籌業績接連「爆雷」　道指期貨曾挫逾120後回穩

兩隻道指成分股周三(23日)先後在開市前公布業績，惟雙雙差過預期，拖累道指期貨一度急挫逾120點，惟在波音披露更多資訊後，目前跌幅收窄至45點。

道指成分股之一、飛機製造商波音公布，受到737 Max客機風波影響，今年第3季每股盈利1.45美元，大幅低於市場預期2.09美元，同時低於去年同期3.58美元；收入200億美元，雖然好過市場預期196.67億美元，但大幅低於去年同期251.46億美元。

業績公布後，波音股價大幅波動，於美股開市前延長交易時段一度大跌2.67%，目前由跌轉升1%。公司及後表示，仍然期望監管機構能在今季內取消737 Max客機的禁令，並重申公司在2020年完結前，將增加飛機產量，由目前42架增至57架。

另一隻道指成分股、全球最大建築及採礦設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)公布，受累於需求減少，今年第3季收入127.58億美元，差過市場預期135.72億美元，錄得股東應佔溢利14.94億美元，按年減少13%，差過市場預期16.51億美元，每股盈利2.66美元，亦差過市場預期2.88美元。

更重要的是，該公司下調全年盈利預測，估計每股盈利介乎10.59至11.09美元，低於市場預期11.7美元。

業績公布後，股價在美股開市前延長交易時段大跌6.5%。

由於卡特彼勒的大型機械，例如推土機和發電機廣泛應用在全球大型基建項目，該公司的業績一向備受重視，為全球工業經濟的「晴雨表」。

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