外媒分析！中國要救經濟　就必須先救...

日本媒體報道，若中國想擺脫經濟重重挑戰，就要「讓民企補救」！沒有民企推動經濟增長，就難以「穩就業」，也會加劇社會與經濟不穩定，報道呼籲中國必須善用民企力量，而非壓制。

中國今年第3季經濟增長已按年放緩至6%，按季更下滑0.2%，創1992年有紀錄以來最低。國務院10月中已強調，經濟持續面臨多重挑戰，地方政府要頂住經濟下行壓力，要把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更突出位置，也就是要防止經濟出現斷崖式下跌。

事實上，一旦經濟增長再跌，就必然影響就業。報道指出，國企在中國向來享有優惠待遇，而民企在則處境嚴苛，目前正正是把民企鬆綁，讓它們發揮創意，推動經濟及就業機會。

歐美企業已表明，期待中國明年1月1日生效的新外商投資法，能解決核心顧慮。新法旨在通過平等對待國內外公司，來提供公平的競爭環境，並承諾會做更多的工作，來保護海外公司的技術和專業知識。該法今年3月獲得通過，政府目前正在就實施細則和配套法規草案，向外國企業和商會徵求意見。

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