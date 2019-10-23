樓價UPDATES：康怡花園三房今年新低價沽

鰂魚涌康怡花園過去一周錄4宗成交，本月暫累積錄5宗，平均實用呎價16,935港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●康怡花園A座中層12室，實用面積710方呎，以三房包括套房間隔，向西南及望山景，以1,260萬元同類型單位今年新低價沽出，實用呎價17,746元。原業主持貨20年，帳面賺820萬元。

●柴灣杏花邨於施政報告公布後連錄8宗買賣，10月至今累計共10宗。近日46座中層3室，實用面積645方呎，以三房兩廁間隔，以1,000萬元易手，實用呎價15,504元。買家見上址價錢合適，亦可採用高成數按揭，即使無樓睇情況下仍願承接。

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九龍區

●近日買家入市心切，因而推高樓價。長沙灣宇晴軒5座低層A室兩房戶，放盤僅約兩星期，有外區首置買家睇樓一次，即追價12萬元，以800萬元承接。以實用面積441方呎計，實用呎價18,141元。

●荔枝角美孚新邨4期百老滙街117號中層B室，以兩房間隔，實用面積516方呎，以760萬元放盤，議價後減價72萬元，以688萬元成交，實用呎價13,333元。據了解，買家為首置人士，心儀單位景觀開揚，故睇樓兩次即決定入市。

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新界區

●天水圍居屋天盛苑H座低層1室三房戶，減價30萬元後，獲區內首置買家於未補價第二市場以420萬元購入。據了解，以實用面積650方呎計，實用呎價6,462元，為屋苑2017年後新低。

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