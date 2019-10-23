新盤UPDATES：發展商爭空置稅出台前推盤

空置稅出台前，發展商爭相促銷現樓單位，並新增各種付款優惠吸客。

●元朗尚悅引入85%一按首四年免息免供優惠

恒基地產（00012）的元朗尚悅引入全新85%一按首四年免息免供優惠，第49至第60個月之利率為最優惠利率（P）減1厘，之後全期P加1厘。該盤亦發出新銷售安排，加推8座27及28樓A室於星期日起發售，價單售價3,673.7萬元，呎價18,937元。此外，同系長沙灣南昌一號亦引入85%一按首三年免息免供優惠，上址於周日起發售。

●青衣明翹匯公布首張價單 折實平均呎價14,813元

佳明集團控股（01271）的青衣明翹匯，昨公布首張價單，推出156伙，扣除最高21%折扣後，折實平均呎價14,813元，較同區二手市價低約15%。該批單位間隔一房至三房，實用面積299至586方呎，折實售價介乎432萬至896萬元。

●馬鞍山雲海別墅亦首推5間屋標售 引入年超長5年成交期搶客

新鴻基地產（00016）旗下馬鞍山雲海別墅昨發出首份銷售安排，下周二起招標，首階段截標日期為下月5日。該批物業實用面積由2,151至2,181方呎。發展商提供5年超長成交期付款計劃，83%樓價於1,830天內繳付，買家並享提前入住優惠。

●Carmel兩天售出4洋房

永泰地產（00369）的屯門The Carmel，兩天連錄4間洋房買賣，剛售出的3號屋連兩個車位，成交價5,046.4萬元，呎價18,886元，創項目新高。

●逸瓏海滙特色戶售逾1,418萬元

信和置業（00083）位於西貢的逸瓏海滙，售出一個1座地下單位，上址實用面積852方呎，花園面積383方呎，作價逾1,418萬元，呎價16,645元。該盤全數花園特色戶已沽清，本月暫錄15宗成交，涉額共約1.36億元，平均呎價約15,038元。

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