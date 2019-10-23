電訊商5G頻段不同　分析︰網絡質素分別不大

4.9GHz頻率較早前完成拍賣的3.5GHz為高，其信號範圍較小會推高基站建設投資。但在本港，3.5GHz為地面衞星站所用，其所處位置及其周邊地區包括赤柱、石澳、南丫島、沙田、大埔、馬鞍山及粉嶺，如果裝設3.5GHz的5G基站，就可能造成干擾。4.9GHz可避免上述廣大地區淪為「5G黑洞」。

就退出競投4.9GHz頻譜，數碼通解釋是因為該頻段不足以提供大範圍覆蓋，其生態環境相對不夠成熟；又強調更早前已獲得的26及28GHz頻譜，可解決新問題。

方保僑指，支援4.9GHz的手機目前不多，本港或許要到明年才有，因此有電訊商選擇等政府釋放其他頻段也合理。雖然4家流動電訊商現時的5G頻段各有不同，但他預期，大家都有3.5GHz，5G服務推出初期網絡質素分別未必很大。況且對一般消費者而言，5G下載速度提升其實意義不太大，「一套戲畀你用10秒down完，你咪一樣要用兩個鐘頭睇」。

他又認為，「黑洞」問題對一般消費者的影響亦不大，事關一部分有但恐窒礙自動駕駛等5G產業升級應用(自動駕駛對低時延要求極高，否則會產生危險)，批評港府至今處理「黑洞」問題進展緩慢，應該主動以公帑和協助覓地化解僵局。

就3.5GHz及4.9GHz頻譜成交價均低過券商預期，方保僑相信，原因除了中資並無極力搶奪外，還與本港市場環境低迷有關，理論上有望降低市民日後的5G月費。

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