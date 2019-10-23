【股王玩神秘】騰訊外圍跌穿320元關口　原因不明...

其實，今年內騰訊已先後3次跌到這個價位附近，但隨後都找到堅實支持，股價隨即反彈，今次是第4次挑戰支持力度。(本文附圖)

【股價320元不可失】

「神秘」急挫加上「神秘」支持位，連美國財經媒體彭博社也感到耐人尋味。有市場意見指，騰訊還有3個星期(11月13日)就要公布季度業績，加上早前連續31個交易日回購股份，累計涉資逾11億元，若其股價能夠徘徊在此水平，對投資者而言將是吉兆。

【周三挫逾2%冇主因】

不過，目前情況實在太懸疑，市場在觀察320元價位會否受到考驗的同時，也在為周三跌勢尋找理由。然而，市場各種傳言不一，有人說內地投資者對該股信心漸失，也有人認為騰訊在敏感時期繼續直播NBA賽事，使其與央視繼續停播的立場背道而馳，擔心這是引火自焚的舉措。

【內地「春江鴨」先沽貨？】

香港交易所數據顯示，在截至周二(22日)的兩日，內地投資者通過「港股通」淨賣出了價值5,400萬美元(約4.21億港元)的騰訊股票。事實上，騰訊股價自4月高位已累計下跌近20%，技術上是「熊市」走勢。

【外資大行仍力撐】

不過，外資大行仍力撐，摩根大通發表報告表示，騰訊過去3個月股價走勢弱，相信是市場關注公司旗下個人電腦遊戲、廣告業務放緩，但預期今年下半年及2020年，旗下手遊前景將較今年上半年為佳，料主要受惠《和平精英》等熱門遊戲帶來的收益。摩通維持其未來12個月「增持」評級，目標價維持450元不變。

該行對騰訊第3季營運數據作出預測，估計非通用會計準則下，每股盈利2.8元人民幣，較市場同業高8%，純利268.42億元人民幣、總收入983.85億元人民幣。

摩通指出，騰訊業務仍鞏固，相信未來2至3個季度盈利增速加快，又估計其未來12至18個月手遊業務前景強勁，且明年廣告有機會復甦等；並估計其第4季手遊收入按年增33%。

【本地分析員有戒心】

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，近日有報道指內地擬修改未成年人保護法，以解決沉迷網遊等問題，市場或擔心騰訊的政策風險未消退，而且內地經濟有下行壓力，將影響騰訊的廣告收入，加上騰訊將於下月13日公布第3季業績，之前1個月不能再回購股份，令股價走勢更弱。

他又說，儘管騰訊過去幾次股價跌至320元關均見反彈，惟每次反彈都一浪低於一浪，而且近日騰訊沽空不少，不排除有對沖基金及淡友正瞄準騰訊，其股價短線或有機會下試312元。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠亦表示，機構投資者向來喜歡將阿里巴巴與騰訊的估值作比較，惟近月阿里巴巴及美國科技股均被洗倉，騰訊難獨善其身。他又說，騰訊股價與恒生指數的相關度甚高，恒指10月底前有機會下試26,000點，不排除騰訊股價或向下「破位」，下試308元低位。

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