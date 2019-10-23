【財經評論】內地客減企業愁　莫等庸官速自救

香港社會動盪經已持續約4個月，至今尚未有緩和迹象。本地旅遊及零售業賴以生存的內地旅客近乎絕迹，就連保險業亦不能幸免，估計第3季新做保單保費將急跌。面對年關難過，各業界都開始意識到，與其指望港府來收拾殘局，施小恩小惠觸不着邊際，倒不如及早採取行動自救。

據香港保監會的數據顯示，今年上半年香港保險業的毛保費2,958億元，同比增長16%；內地訪客帶來的新做保單保費達263億元，升17.9%，佔個人業務總新做保單保險的26%，顯見內地客是香港保險業的重要客源。

可是，4個月來社會動盪，示威集會處處，內地人考慮到安全問題，不敢來港旅遊及消費，更遑論來港投保。保險業監管局預測，第3季內地人來港新做保單保費，按年會錄雙位數跌幅。往日十一黃金周訪港內地旅客遊人如鯽，今年卻冷冷清清。幾可肯定，保險業亦不會好過。

理論上，保險公司可加大力度拓展本地客源，惟如今香港人對經濟前景悲觀，企業經營困難，打工仔飯碗不保，收入前景不穩，要開拓本地客新單，談何容易？故救亡的焦點，還是不離內地客群。為了方便內地客來港開單，有保險公司在中港口岸增設流動服務中心；更有代理向內地客提供來港酒店及機票津貼，務求內地客肯移玉步來港簽單，期望在淡市中殺出一條血路。

事實上，中美貿易戰自去年開打以來，兩地經濟增長都在放緩，市場需求和營商環境不斷倒退。香港更自製災難，港府對於百多日亂局束手無策，社會撕裂，營商和消費信心每況愈下，商界和勞工界甚是無奈。與其苦等一眾庸碌官員「屎橋」，倒不如設法自救。

今年初，內地提出在大灣區加強金融業融合，至近日深圳當局發出有關「保險通」的徵求意見稿，深圳前海設立跨境保險創新服務中心，以配合大灣區就業生活人口上升對保險服務的需求增長。若然年底前內地放行相關項目，對保險業界不失為雪中送炭。

說到底，福禍無門，惟人自招。面對區內經濟競爭日趨激烈，港府本應做的是理順與區內的關係，找到立足點，發揮香港優勢。偏偏處理一條修例失當，弄得滿城風雨，更授人以柄，至今未知如何收科。「大樹將顛，非一繩所維」。如今各行各業都要咬緊牙關抗逆境，今年可能不再是年關難過年年過。即使過得到這個年關，政局如斯，明年的日子又如何過？

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