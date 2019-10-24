金曹　月內仍有望上試27000

10月11日傳出中美可以達成第一階段協議，見到期指突破了26,000心理大關，收報26,446點，當日成交量加權平均數大概是26,180點，可看作是今次美中貿易談判有正面結果後，指數拉升的好淡分界線，只要穩守26,180之上，後市仍比較樂觀看好。

所謂倉位決定立場，當日升市加倉，各月份期指總共未平倉合約增加了3,816張，至141,242張。由於26,200也大概是20日平均線的技術阻力位，估計當日除中美貿易談判有進展之外，也因為升穿了20日平均線之後，有電腦盤買入期指對沖上行風險，當日大升600點，表示一個特別利好的消息。用50元一點期指計算價值，就值1.14億元 ($50 x 3,816 x 600)。這代表了好友發力進攻一日的成果。

到10月22日，期指總倉位是143,308張，比10月11日突破向上時再加了2,066張，前後共5,882張，期指收26,781，8個交易日共升了1,078點，好友8天贏了3.17億元 ($50 x 5,882 x 1,078)，或每天約4,000萬元。

一般來說，加倉拉高之後食1,000點鎖定利潤也最正常操盤手法，見到23日，大市在26,820受壓，出現高開低收，回試期指10天平均線 (約26,547點)。現時評估，10月11日高位26,446及10天平均線26,547點應是重要的支持，只要不失守的話，10月仍有機會向27,000這個心理阻力，亦是接近100天平均線推進。10月期權部署在26,200至27,000，而11月活躍期權部署在25,400至27,800。

其實，每次期權結算也是好淡雙方激烈搏鬥位，附表是近來期指及國指結算價。9月20日開始有每周期權，好處是容易做對沖，壞處是莊家可以沽出大量價外期權，磨幾天時間值，到接近星期五才出方向。

後市方面比較樂觀，因第二階段美中談判應有協議。特朗普已表示不排除停止原定於12月增加的關稅，估計中方繼續下訂單買美國農產品，並立法保護知識產權及開放證券、基金、保險公司的外資控股權。華為積極向美國的私人企業着手，希望透過授出專利權及源代碼的方式進行合作。該公司的高級副總彭博 (Vincent Pang)表示，華為在多個星期之前開始與一些美國企業進行授權5G技術的早期討論，說不定11月16、17日的「特習會」之後有進一步解封的利好消息。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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