林嘉麒　新股熱料快告一段落

結果，這批新股，在散戶不太熱衷下，以中間或下限定價。估值低，街貨少，貨源歸邊，卻成就了上市的表現。有的暗盤價已升幅驚人，令投資者喜出望外，部分上市後股價更以倍數上升，獲利豐厚，漸漸吸引了散戶的短期興趣。

見勢上車，是部分投資者的習慣。投資者眼見隻隻新股都得，回報可觀，參與度大增。近期，新股認購反應熱烈，超額公開認購少則有十幾倍，多則可達八十幾倍超額，明顯是一輪新股潮。與從前相比，反應未超過一百倍或以上，要啟動五成的回撥機制的時代。現時一手中籤率只有一至兩成，反映散戶積極認購。不過，警號同時開始響起，認購人多，街貨多了，大家均抱着短炒心態，短期快見頂。

老實說，近期大部分新股基本因素未見太強，俗語說的前景一般，沒有甚麼賣點。意味着盈利增長動力不會太快，亦不是憧憬無限的行業，投資市場不會給予很高的估值。因此，即日上市或暗盤時已是高位，然後是回調至招股價的情況。而且，最近新股定價進取，部分以上限定價，上市後上位更有限。估計短期部分新股上市後，回報會愈來愈少，甚至乎會有潛水情況。

故此，建議投資者識時務，短期內在新股市場要注意風險，需時減少注碼，面對基本因素較弱的新股，更應避免以大槓桿或孖展認購，減低相對風險。另外，更應避免上市後胡亂低吸博反彈，因為大市整體氣氛仍然偏弱，短線投資者多，長線投資者少，上市後股價飛升後，估值已脫離現實，股份回歸合理估值後，心想短炒在二手市場博反彈，勝算不會高，除非股份基本有一定賣點。

至於大市方面，恒指昨日下試過10天線水平見反彈，儘管最後可守穩，而且成交低，又未有太大壞消息。惟走勢上略為轉差，短期一旦再下試25,500點以下而且失守，恒指短期反彈亦算告終。下周是期指結算，相信恒指新方向才會見真章。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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