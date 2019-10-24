古勝　觀望貿談　大市呆滯

國際貨幣基金組織下調亞洲今明兩年經濟增長預測，加上美國企業業務好壞參半，港股亦快將進入業績期，市場轉趨觀望，恒指昨日即市級級落後反彈乏力，最終跌219點報26,566點，國指則跌75點報10,451點，最慘係主板成交僅681億元，睇怕個市又開始牛牛皮皮。

不過，若然睇埋A股走勢及近期升得唔錯的板塊都係冇乜力，其實就發覺現階段港股都唔係咁好炒。滬綜指早前受中美首階段貿易協議消息而反彈，但於10月14日高見3,026點就冇力再上，三千點關唔夠兩日就得而復失，昨日報2,941點，睇怕貿易協議未有進一步消息前都係唔上唔落居多。

不過，大行摩根大通就發表報告表示，騰訊過去3個月股價走勢弱，相信是市場關注公司旗下個人電腦遊戲、廣告業務放緩，但預期今年下半年及2020年，旗下手遊前景將較今年上半年為佳，料主要受惠《和平精英》等熱門遊戲帶來的收益。該行又指，騰訊業務仍鞏固，相信未來兩至三個季度盈利增速加快，又估計其未來12至18個月手遊業務前景強勁，並對其第3季營運數據作出預測，估計非通用會計準則下，每股盈利2.8元人民幣，較市場同業高8%，維持其未來12個月之「增持」評級，目標價同樣維持450元。

部署方面，大行唔係睇得太差，不過騰訊仲有三個星期就公布季度業績，股價此前能否守穩320元此下半年關鍵位就係重點，而中美貿易戰發展及氣氛難以預視，故只宜按圖行事，若股價短期仍能守穩320元水平，已持貨者不用太擔心；反之，一旦確認破位而落，咁就要考慮減磅，甚至全面止蝕了！

東方產經專欄作者 古勝

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