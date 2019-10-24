彭偉新　ASM太平洋反彈力充足

港股在近日升上100天線水平但未能有所突破後，走勢便開始作出回調。尤其是恒指自今年4月升上30,280點水平見反彈頂部後，走勢便一直維持一浪低於一浪，而且更形成了一個下跌通道。加上，恒指在7月底跌穿250天線的支持後，即使8月中開始反彈，亦無法重返250天線之上。

這反映出投資者對後市走勢仍然抱觀望，即使中美貿易協議會有機會在11月成功簽署。港股在反彈乏力下，相信短期內亦未必可以見較強的反彈幅度，尤其是恒指的RSI在升抵70水平時逆轉。預期恒指短線內會向下回調至20天線約26,200點水平，至於再度反彈的話，暫時仍然未能升破27,000點至27,300點之間的阻力。

雖然，市場給予ASM太平洋的估值中位數只有110元，但已開始有券商調升集團未來兩年的收入及盈利預測，目標價更大幅上調至140元。

集團股價於今年4月升上97.7元後一度回落，並曾跌穿過所有的移動平均線，低位見72.3元後反彈，並逐步升返高位，雖然股價曾在7至9月受制於97.70元的阻力，但在踏入10月後，終於作出突破，並已完成了後抽。股價預期可以按之前回調幅度的1.618倍作出反彈，建議投資者可以在107元水平買入，股價在技術上可以上望138元，股價跌穿97元可先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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