莫開偉　養老金添資提振A股人氣

據中國人社部披露，備受市場關注的養老金有了最新動向，基金投資運營和監督管理工作穩步推進。截至9月底，已有18個省 (區、市)政府與社保基金會簽署基本養老保險基金委託投資合同，合同總金額9,660億元 (人民幣‧下同)，其中7,992億元資金已經到帳並開始投資。

據《基本養老保險基金投資管理辦法》規定，基本養老金投資股票和股票型基金的比例可以達到30%。按最高比例計算，可進入資本市場用於買股票或股票型基金的資金規模約2,400億元。這就是說，未來養老金入市將為股市提供長期穩定資金，有利於提振中國A股市場人氣，讓A股市場盡快走出低迷態勢。

同時，此舉也符合監管部門的要求。10月21日，證監會主席易會滿主持召開社保基金和部分保險機構負責人座談會。證監會表示，將逐步推動提升中長期資金入市比例。一是增強權益產品吸引力，推動短期交易性資金向長期配置力量轉變；二是推動放寬中長期資金入市比例和範圍；三是提升交易便利性和效率，降低交易成本，構建中長期資金「願意來、留得住」的市場環境。這無疑為未來更多的養老金入市提供了政策條件。

而且，前期養老金入市業績反映不錯。據WIND統計，截至上半年底，養老金現身百家A股的中報前十大流通股股東名單中，持股市值約119億元。

可見，未來養老金入市的規模會逐步加大，由於其投資期限較長，能為A股奠定長期穩定健康發展的基調，社保基金投資的上市公司，往往都是一些藍籌股或科技股，相對比較穩健，會對市場投資者形成示範效應。更為重要的是，養老金長期資金更加理性，更加注重價值投資和長期投資，能夠有助於降低市場波動率，發揮市場穩定器的作用，也會對發展股權融資和基金市場起到重要推動作用。

中國地方金融研究院研究員 莫開偉

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