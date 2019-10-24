艾雲　生物科技　下一個金礦?

科技股在過去十年順勢，走上大升浪，現時全球最高市值十大佔了七間。這浪看似快要走下坡之際，投資者又在尋找下一批潛力股。曾任Google主席的施密特(Eric Schmidt)給大家答案：生物科技。

他所指的生物科技，不只今日流行的基因技術、免疫療法等，而是更進一步的人體感官數碼化。即是從肉眼看到的影像數碼化，用機器模擬眼睛視覺，能夠捕捉的影像數據更細緻、顏色準確得多。

施密特指，生物科技將是推動人工智能和運算技術前進的背後燃料。人類雖然在醫學上有很長歷史，但始終未能走向數碼化。如果能將感官轉成數碼技術處理，將是十分重要的技術發展，無論在醫學和電腦方面。

要知道，人體本身很複雜，即使研究很久也未能完全了解。不過，隨着人工智能技術漸見成熟，有助加快發展生物科技。用人工智能協助處理臨床數據，能夠加快研發新藥。若進一步發展，就可應用於處理感官的數碼化。

這科技看似遙遠，其實已有科學家在研究。如腦機介面技術，馬斯克在2017年成立Neuralink專門發展，較早前公開技術細節，預計最快明年進行人體實驗，直接用人腦操控機器。Facebook上月才收購另一腦機介面創新公司Ctrl Labs，用腦電波控制機器，毋須植入任何零件。

生物科技本身具吸金能力，只要意念夠創新，不難找投資者，因他們相信市場回報極可觀。例如近年興起的人造肉創新公司，背後技術來自幾位MIT科學家創辦的Ginkgo Bioworks，植物造蛋白質技術，令Beyond Meat等公司專注做好人造肉的口感，推出受消費者歡迎的產品。Beyond Meat今年5月上市以來，股價曾一度爆升。

投資亦要小心騙局，近年硅谷發生著名的Theranos騙局引以為戒。 Theranos本來開發創新驗血技術，一滴血可驗出逾二百項結果，即使未有實際展示初步研究成果，單憑幾張投影片已能吸引投資者的10億美元，公司估值90億美元。不過後來被揭發造假，一夜間神話破滅。

雖然生物科技幾乎肯定是下一個金礦，但研發資金龐大，謹慎選擇項目為上。

艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

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