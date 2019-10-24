楊俊文　資金流向預示大市浮沉

港股由低位反彈並挑戰27,000關，先有中美貿易戰達成首階段協議，後有英國不會無協議脫歐，再有放寬按揭保險計劃的樓價上限。累積一定升幅後，有回吐是很正常，始終香港局勢無好過，大陸經濟不好，大方向是差的格局無變，所謂的利好消息只會減少兇險，而非解決問題，效果只能將跌幅減少。

預計恒指將會在26,000至27,000點浮沉居多，投資者可以着眼注視幾大指標，讓資金把方向告訴你。首先是美匯，現水平是97，如果升穿98全球股市將向下；其次是日圓匯價，現在108水平，只要走弱，利好股市。

金價現在約每安士1,490美元，如果升穿1,500美元，股市將跌。人民幣坦白講，全世界都預期愈跌愈有，只是跌快跌慢。如果7.1這個價守到兩個月已經當贏，如果跌速加快又創多年新低，A股將跌得更多。

資金成本方面，港元3個月拆息如果低於2%水平，意味港元水頭充足，利好港股。美國十年期國債孳息方面，留意兩點，第一是會否升破1.9%水平，如果升破，則屬利淡；第二是1.4%水平，如果跌穿，美元直指零息年代，利好。

坦白講，在此等浮沉悶市，投資者一早把資金開往炒新股，新股市場近期熱爆，近日更出現爆炒後倒插，投資者小量資金抽新股首天即放應可有餐茶錢，在二手市場接貨則風險奇高。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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