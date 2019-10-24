溫灼培　政治角力主宰英鎊後市

從現在情況觀察，英國首相約翰遜下一步可能會選擇大選。而大選將有兩個可能性，約翰遜再被選出或工黨上台。如工黨上台，工黨揚言會推二次公投。而公投也只會有兩個可能性，留歐或脫歐。但筆者相信，一旦作出二次公投，留歐機會大。

箇中原因很簡單，如英國選民是支持脫歐，當英國舉行大選時，他們根本不會選工黨，他們會直接選明確主張脫歐的約翰遜。所以如工黨勝出，大家不用等待二次公投結果，也可預見英國選民所選擇的很大機會將是留歐，屆時英鎊匯價也有望因而大升。

假如大選中約翰遜勝出又如何？屆時如約翰遜能透過大選操縱國會，他便可順利通過與歐盟在本月16日所達成的脫歐方案，而不用硬脫歐。在這情況下料英鎊匯價可升，但上升力度有限。因為下一步英國將要與歐盟談判重入歐盟單一市場的關稅，這會是艱巨。不過由於脫歐後英國離開歐盟是有緩衝期。在這期間英國仍會保留在歐盟內。所以預料英鎊也不致會出現大跌。在這時候於1.25美元，料英鎊仍可找到一定支持。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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