【名家筆陣】會計師公會　估值影響投資者利益

投資者往往是上市企業財務報表的忠實讀者。財務報表上不少項目均是經估值後，才以公允值入帳。估值是組成金融系統的重要元素，能直接或間接影響投資者利益。

隨着全球金融一體化，國際間傾向建立公認的制度及準則，以會計財務報告和審計準則為例，全球主要市場所採用的標準早已與國際準則接軌，這有助提高企業帳目的可靠度及可比較性，促進國際投資。

在香港，儘管物業估値是遵從國際估值準則委員會 (IVSC)頒布的準則，一般由測量師進行，但其他商業估值項目仍未有統一的監管及估值師發牌制度。香港作為國際資金集中地，有必要完善商業估值專業，以增強投資者信心。

各地會計專業組織在推動制訂估值準則方面，花了不少工夫。作為估值專業的持份者之一，香港會計師公會積極與IVSC、會計業、測量業、估值業等交流，並於今年初成立工作組，與商界、專業團體及監管機構合作，為香港制訂商業估值的專業及標準框架。

工作組從專業標準及技術兩方面進行研究。專業標準的討論範疇包括：專業及操守、入職條件、持續進修要求、質素保證機制及行業監管模式等。技術方面則探討制訂最佳實務的技術標準和表現準則，從而規管估值質素、估值報告結果及意見。

工作組方向是界定香港商業估值的應有專業水平，為估值師資歷認可提供基礎，藉此完善估值師認可制度，讓他們擔任香港上市和私營公司的商業估值。經研究後，工作組擬訂一套適合香港市場的框架，並正進行公眾諮詢，廣納各界持份者意見。

會計師公會

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。