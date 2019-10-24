【產經專題】保險公司4招吸陸客　口岸設據點津貼機票住宿

香港社會持續動盪不安，嚴重影響內地居民來港購買保險意欲，第三季相關新做保單保費，按年將錄得雙位數跌幅，保險公司紛紛變陣應對。其中，保誠繼在香港國際機場附近的酒店，協助內地居民「簽單」後，本月初再在鄰近中港口岸的上水廣場增設流動服務中心。有保險業人士透露，有代理更向內地居民提供機票及酒店「津貼」，務求力挽狂瀾。

保險界消息透露，保誠在上水設置的流動服務中心，可為客戶提供投保驗證及首期保費繳付服務。該公司發言人回覆東網查詢時承認，有關流動客戶服務中心於10月初啟動，旨在滿足客戶需求，並以此作為增強客戶體驗的一項措施。

據東網記者在現場觀察，保誠位於上水的流動服務中心，設於商場的辦公室大樓內，附近未見有顯眼的公司標示。有代理解釋，該中心僅處理客戶繳付新單保費，不設保單資料查詢及處理，若客戶要在此繳交續保保費，必須經客戶的理財顧問預約。

外電早前報道，保誠上月已租用鄰近香港國際機場的酒店會議室，以方便內地居民抵港後可迅速完成投保，毋須前往市區。受監管要求所限，香港的保險從業員不能到內地推銷保單並與客戶簽約，內地居民購買香港保險必須親自來港簽單。

普遍而言，保險公司接待旅客的服務中心，多數設於尖沙咀及銅鑼灣一帶，惟近月有關地區頻頻出現示威活動，內地居民可能基於人身安全等理由，延遲甚至取消來港投保。

事實上，保險業監管局行政總監張雲正日前預期，隨着內地居民來港投保意欲下降，第三季相關新做保單保費按年將錄得雙位數跌幅，並呼籲業界避免集中單一業務。

有保險經紀透露，多家大型保險公司相繼出招扭轉頹勢，包括提供酒店及交通津貼予大額保單客戶，又派遣員工到機場為客戶提供在港投保的認證服務，以提高內地居民來港投保的誘因，聲稱10月份相關業務表現，已較8至9月略為改善。

此外，消息人士表示，有保險公司特設優惠吸引內地客戶，今年底或之前以香港境外發行的信用卡支付首期保費，可獲豁免海外付款行政費，高達保費的2.8%。

六福財富管理總經理施維認為，香港局勢持續動盪，內地遊客對來港投保仍然卻步，直言市況難言樂觀。不過，他相信內地居民對香港保險產品仍有需求，購買力僅被延遲，不是從此消失。

他續指，如果香港亂局於年底前能夠平息，配合11月及12月旺季來臨，內地遊客來港投保銷情可望顯著反彈。相反，若事件於年底仍未解決，將進一步拖累有關業務表現。

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