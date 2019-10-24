【市前重點睇】美股靠穩　油價飆逾2%

●美匯指數跌至97.49，日圓兌美元低見108.69，港匯處7.8415，離岸人民幣(CNH)升上7.062，歐元重上1.113關，鎊匯高企1.2913。金價飆至1,496美元後回順。油價做好，布油升破61美元，紐油曾見56.07美元。道指期貨上升。

-據統計，到目前為止，已公布業績的98家標指成分股公司當中，有82.7%的業績高於分析師預期，12.2%則遜預期。

●美國10年期國債孳息率升0.35點子，報1.7642厘。

●港股ADR指數收報26,615點，升48點。

●即月恒生指數夜期收報26,622點，升96點，高水55點，成交18,263張。

●紐約期油收報每桶55.97美元，升1.49美元或2.7%，創9月26日以來收市新高；布蘭特期油收報每桶61.17美元，升1.47美元或2.5%，創9月27日以來收市新高。

-美國能源部公布，截至10月18日當周，原油庫存減少169萬桶，有別於市場預期增加275萬桶。

-傳石油輸出國組織(OPEC)及其他同盟產油國正考慮在12月會面時落實進一步減產。惟俄羅斯能源部長表示，目前OPEC+沒有正式提議修改減產協議。

●紐約期金收報每安士1,495.7美元，升8.2美元或0.6%，創10月17日以來收市新高，並結束連續3日跌勢。

●歐盟各國大使據悉同意英國延期脫歐，但對延期多久存在分歧。法國要求將最後期限定為今年11月15日，其它許多國家則希望同意英國延期3個月的要求。大使們擬於周五(25日)開會時再做決定。

●智利動盪局勢愈演愈烈，各大工會加入抗議活動，最大銅企Codelco至少三座設施停工，據悉最大銅礦的產能利用率目前只有50%。

●中國國務院確定優化外匯管理措施，取消資本項目外匯帳戶開戶數量限制。

●中國將允許非投資性外商投資企業以資本金開展境內股權投資。

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