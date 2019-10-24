艾伯科技發盈警　簽訂河源市5G網絡建設合同

公司指期內業績料減主因，包括：1)與集團發行的債券及可換股債券相關的財務支出大幅增加；2)可換股債券公平值變動錄得虧損；3)購股權支出大幅增加；4)期內錄得匯兌虧損淨額，而2018年同期則錄得匯兌收益淨額；5)因收購偉圖集團，從而導致相關的無形資產攤銷支出大幅增加；及6)集團規模持續擴張而需要增聘人手，2019年9月30日的員工數目按年增約70%，導致員工成本有所增加。

另外，公司指出，附屬公司深圳市艾伯通信於2019年10月23日，與聯通系統集成公司就「河源市十里東岸社區5G網絡建設項目簽訂合同，由艾伯通信提供擁有自主技術的5G網絡核心設備(基於SA組網下的5G皮基站主機、5G皮基站擴展單元、5G皮基站發射單元、核心網等)，為廣東東岸實業有限公司開發的河源巿十里東岸社區建設5G專網，而項目5G覆蓋區域近40萬平方米。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。