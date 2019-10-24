比特幣急瀉9%　Libra面世受壓　朱克伯格圖拆彈

虛擬貨幣比特幣隔夜急挫，並跌穿8,000美元關。根據虛擬貨幣平台CryptoCompare資料，比特幣隔夜一度急挫逾8.9%，低見7,318美元，為5月以來最新低；最新仍跌7.1%，至7,464美元。

外電報道，Miller Tabak + Co的股票策略師Matt Maley認為，比特幣急跌的主要原因，是美國社交網巨擘Facebook(Fb)擬於明年推出的虛擬貨幣Libra，受到來自華盛頓的巨大壓力。

在美國眾議院金融服務委員會傳召下，Fb始創人兼行政總裁朱克伯格周三(23日)現身國會出席聽證會「解畫」，為自2018年4月以來首次再在國會作證。他事先準備好的供詞文本，旨在保證Fb在Libra上市時不會試圖規避金融監管機構，強調除非得到美國所有監管機構批准，否則Fb「不會在全球任何地方推出Libra支付系統」。

朱克伯格更大打「中國牌」，警告世界不會在美國就問題爭論時等待，指中國將於未來數月迅速推出類似計劃，來自中國的競爭威脅亦是Fb不應被分拆的理由之一。

此外，Google號稱在量子運算研究領域達成重大突破，利用實驗性量子處理器在短短3分20秒內，完成傳統超級電腦必須耗費1萬年才能執行完成的運算任務。分析認為，運算的進步可能會使比特幣和其他代幣使用的較慢的工作量證明系統過時。

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