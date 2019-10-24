【專家分析】當好友都識驚　香港樓市何去何從？

港府施政報告提出放寬按揭保險貸款上限及首置壓力測試，美其名是助市民上車，實際上經濟景氣顯著轉差，但樓價持續高企之下，鼓勵市民以高成數按揭追價上車，只怕會好心做壞事。他日滿街負資產，誰是推手？

今次放寬按保貸款上限及首置壓力測試的消息一出，二手樓市即時活躍起來，有唔使睇就扑槌買、有反價三、四口都唔賣、有即時封盤唔賣，總之係好友天下。可實際上樓市好友們不太興奮，皆因有感樓市又多一份危險，點解？

一個重要原因，當然係香港同中國經濟前景展望都差，經濟環境不容許創造新價值，又如何支持購買力？購買力每況愈下，又如何支持資產價格繼續高企？要知道，中美貿易戰及香港社會動盪，對外資來港投資和旅客訪港的意欲都大打折扣，這些負面影響將於未來一年逐步反映，對資產價格調整形成一股無形的壓力。這一點，商界企業家們是心知肚明的，即使政府出招托市，未見得能解商家對經濟前景的憂慮。

有說法指，全球央行都在減息放水，資產泡沫只會愈來愈高漲，樓價難跌。但問題是，這個動聽的故事，經已講咗逾十年，貨幣政策量寬，最終都要作出修正。拖得愈長，只怕手尾愈嚴重。當大家都在設法為中長期投資避險，也許就不太願意將大部分資產放在單一市場，如屬於不動產的樓市。故睇香港樓市，不能再一成不變，危機感愈來愈重。

事實上，如今香港距離半百年不變的時間，尚餘廿多年。經歷過過去四個多月，變與不變，大家心裏不無疑問，但都沒有水晶球，這份掃之不去的陰霾，將為資產價格添上壓力。

此外，隨着大灣區持續發展，香港經濟融入區內是國策方向。未來香港的土地供應，是否只限於在現有邊界內填海、開山闢土和改變土地用途？若然近期的「鬥地主」說法只是一個開端，過去由地產主導政策的思維正在改變的話，投資物業自住，能力許可是問題不大，但側重純投資尤其是住宅市場的話，政策風險不容忽視。也許未來幾年的樓市供應樽頸，是逢高出貨多於增持的機會。而作為風險溢價的反映，有心理準備，未來本地地產股估值較資產價值的折讓將會擴大，股民選股時在估值上的認知，亦須要與時並進，不能再一本通書睇到老！

東方產經專欄作者 錢修

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