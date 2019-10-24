A股快報：大市反覆　船舶製造股領跌

A股轉勢向下，滬綜指最新跌4點或0.1%，報2,936點；深成指跌13點或0.1%，至9,554點；創業板指數僅跌1點或0.1%，報1,648點。

板塊方面，船舶製造股跌近1%，水泥及有色金屬股跌0.6%，地產及煤炭股報跌。

【09:26】A股快報：三大指數靠穩 酒股有支持

內地股市普遍靠穩，滬綜指高開2點或0.08%，報2,944點；深成指高開2點或0.03%，至9,570點；創業板指數高開不足1點或0.03%，報1,650點。

板塊方面，釀酒股升0.3%，石油股升0.2%，金融股升0.1%；而地產股偏軟，水泥股跌0.3%。

盈喜股股價向好。未名醫藥漲3.3%，公司首三季業績預增233%至350%。雲海金屬升0.7%，料全年淨利預增100%至119%。

歌爾股份高開0.2%至17.14元人民幣(下同)。中金報告稱，其無線耳機、VR和AR業務高增長，有望帶動今明兩年業績表現，上調公司目標價15%至23元。

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