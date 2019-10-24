【即市分析】保險股有動靜　宏利友邦點部署？

先睇消息，深圳銀保監局早前向業界發出有關保險通的「徵求意見稿」，明確指會以兩步走的方式，在深圳前海設立「跨境保險創新服務中心」。香港保監局則指，有關保險中心可提供跨境保險產品諮詢、銷售和理賠等服務，可實現保險互聯互通。

從基本面睇，相關措施如能落實，應有利在港保險企業進一步擴展內地業務。過往很多內地民眾都喜歡到香港投保，而有關措施使欲來港投保的內地民眾及在內地生活/就業的港人，毋須再為辦理各類手續而奔走兩地。據講兩地商討以試點形式，容許香港保險公司在區內設立售後服務中心，這亦為未來「保險通」的跨境銷售機制邁進一步，相信有利在港上市的保險企業。

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