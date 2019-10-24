【即市分析】保險股有動靜 宏利友邦點部署？
2019年10月24日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：近期可供炒作主題唔少，不過要搵可持續出擊的板塊就唔多，但近期見保險業互聯互通主題開始有鑊氣及消息，加上中美兩國在貿易戰上隨時有利好行業的消息出現，故值得望望。(保險板塊追蹤：https://bit.ly/2rzVFea )
先睇消息，深圳銀保監局早前向業界發出有關保險通的「徵求意見稿」，明確指會以兩步走的方式，在深圳前海設立「跨境保險創新服務中心」。香港保監局則指，有關保險中心可提供跨境保險產品諮詢、銷售和理賠等服務，可實現保險互聯互通。
從基本面睇，相關措施如能落實，應有利在港保險企業進一步擴展內地業務。過往很多內地民眾都喜歡到香港投保，而有關措施使欲來港投保的內地民眾及在內地生活/就業的港人，毋須再為辦理各類手續而奔走兩地。據講兩地商討以試點形式，容許香港保險公司在區內設立售後服務中心，這亦為未來「保險通」的跨境銷售機制邁進一步，相信有利在港上市的保險企業。
部署上，近期股價級級上的宏利金融(00945)，今年第2季純利按年升16.8%至14.75億加元；若計整個上半年純利更按年升38.6%至錄36.51億加元；核心盈利按年升1.4%至14.52億加元；第2季新造業務價值按年增長16.5%，錄得4.79億加元，其中亞洲新造業務價值增長近9%至3.64億加元，表現唔錯。尤其是在中美貿易戰未見起色之時成績表都見得人，加上未來市場或進一步炒作「保險通」消息，可小注跟進，目標價155元，跌穿10日線約142元止蝕。
另外，藍籌股友邦保險(01299)股價就差少少，但勝在大大隻，板塊氣氛改善的話，買佢都包冇錯。集團股價10月9日至11日一度失守250日線支持，惟其後開始反彈，並重上10日及20日線，目標反覆上試80元關，跌穿72元止蝕。
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