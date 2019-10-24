【專家分析】許繹彬提醒炒新股只宜「拍散拖」
2019年10月24日 10:06
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港股似有企穩的勢頭，早上升逾百點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「股災月」已步向尾聲，本月在一眾投資者普遍不看好下，反而有小小意外驚喜，新股市場出現小陽春，9月30日至本周三，一共上市21隻新股中有14隻掛牌首天錄得升幅，個別股份掛牌首日升幅更達218%。當然，新股熱潮相信是「霎眼嬌」，難望長期維持升浪。
周五亞盛醫療(06855)暗盤可交易，近期熱爆的中手遊(0302)下周三暗盤登場，抽中的投資者有利必須先獲利，沒有抽中則只作隔岸觀火，不宜高追，因為近日高追者全部損手離埸，有利可圖就要趁機套現。新股的投資心法是只適合「拍散拖」，切勿長相廝守。
十月截至本周三恒指累漲474點，市場投資氣氛仍然較為謹慎，周三IMF(國際貨幣基金組織)勁削香港今年的預測至0.3%，明年則減至1.5%，更指若本港社會事件持續惡化，或會演化為亞洲區內經濟風險之一。自身問題纏繞不休，即使市場不時出現消息，也無法令投資者興奮起來，恒指周三應聲下挫219點，險守10天線，大市成交金額681.1億元。
股王騰訊(00700)也遭到唱淡，受到人大欲規管未成年人使用網絡遊戲時間的影響，加上廣告收入或受NBA賽事紛爭的拖累，令其股價亦跌破320港元心理關口。市場緊密關注本月底中央會否如期舉行四中全會，屆時或有進一步刺激經濟措施出台，為內需再注一劑強心針。國務院周三再推出12條「優化外滙管理、促進跨境貿易投資便利化」措施，目的是擴大對外開放穩外貿、穩定外資。
至於中美貿易戰談判進程方面，雖然美國總統特朗普日前透露，與中國談判的首階段貿易協議進展順利，相信與中國可簽署完整的首階段協議。但投資者不宜過份憧憬，皆因佛州共和黨聯邦參議員魯比奧事後潑冷水，認為中美之間首階段根本沒有協議。看來，十月份尚餘6個交易日，料港股難以出現大突破，指數將徘徊於二萬六千點區間。
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