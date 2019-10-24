【專家分析】許繹彬提醒炒新股只宜「拍散拖」

港股似有企穩的勢頭，早上升逾百點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「股災月」已步向尾聲，本月在一眾投資者普遍不看好下，反而有小小意外驚喜，新股市場出現小陽春，9月30日至本周三，一共上市21隻新股中有14隻掛牌首天錄得升幅，個別股份掛牌首日升幅更達218%。當然，新股熱潮相信是「霎眼嬌」，難望長期維持升浪。

十月截至本周三恒指累漲474點，市場投資氣氛仍然較為謹慎，周三IMF(國際貨幣基金組織)勁削香港今年的預測至0.3%，明年則減至1.5%，更指若本港社會事件持續惡化，或會演化為亞洲區內經濟風險之一。自身問題纏繞不休，即使市場不時出現消息，也無法令投資者興奮起來，恒指周三應聲下挫219點，險守10天線，大市成交金額681.1億元。

至於中美貿易戰談判進程方面，雖然美國總統特朗普日前透露，與中國談判的首階段貿易協議進展順利，相信與中國可簽署完整的首階段協議。但投資者不宜過份憧憬，皆因佛州共和黨聯邦參議員魯比奧事後潑冷水，認為中美之間首階段根本沒有協議。看來，十月份尚餘6個交易日，料港股難以出現大突破，指數將徘徊於二萬六千點區間。

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