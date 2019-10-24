新加坡金管局豪言　經濟或幾季後復甦

新加坡金管局局長孟文能表示，由於貿易和製造業的疲弱並未真正蔓延至其他領域，因此預計該國經濟可能再過幾個季度便會復甦。

他指出，迄今經濟放緩確實非常集中在貿易及製造業，雖然仍有擴散至其他領域的風險，但目前為止，並未有迹象顯示。假設經濟滑坡主要局限在貿易和製造業，當前的周期應會在今年年底和明年年初時見底。

面對經濟放緩，全球央行相繼「放水」，採取的措施包括減息、負利率及量化寬鬆等。不過孟文能指出，由於新加坡金管局以匯率作為主要政策工具，並不受制於其他央行的零利率水平，在貨幣方面具有較大的政策空間，並不一定要通過放鬆貨幣策去解決每一個經濟放緩的風險或威脅。

不過，受累於中美貿易戰和全球經濟放緩，被視為全球增長領頭羊的貿易依賴型經濟(如新加坡)，正面臨不確定時期。該國金管局於10月中旬時宣布，「輕微調低」目前匯率區間的斜度，有別於之前的「溫和及逐步升值」路線，而區間的闊度與中點維持不變，為2016年以來首次放鬆貨幣政策。

新加坡第三季國內生產總值(GDP)以年率計按季增長0.6%，扭轉之前一季收縮2.7%的劣勢，經濟未有連縮兩季，避免陷入技術衰退，惟增幅低於市場預期的1.2%。該國總理李顯龍曾預期，該國經濟今年將取得小幅增長，但將遠低於1%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。