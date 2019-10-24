港股格局：郭家耀料短線維持窄幅上落

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，目前中美貿易談判仍是市場焦點，惟短線未有進展。另外，下周美國聯儲局舉行議息會議，市場預期減息機會仍高，並關注會否有進一步QE(量化寬鬆)行動。至於內地方面，投資者亦觀望經濟數據表現及政策消息。港股近期維持上落形態，恒指主要在26,000點至27,000點之間徘徊，除非外圍有重大消息刺激，否則短線走勢仍難擺脫此區間。

近期新股市場熱鬧，不少股份掛牌後出現大幅波動。郭認為，近期新股炒風太過熾熱，走勢相對波動，且升勢一般短暫，投資者只係炒即「即日鮮」，料新股炒作或略為降溫。他建議散戶若對相關股份業績不太了解，或者未能承擔太大風險，不適宜跟風炒作，亦應控制注碼，揀選基本面較好，且定價合理的新股，才會有較大勝算。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。