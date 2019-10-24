世銀全球營商便利度排名　香港第三　中國排31

世界銀行《2020年營商環境報告》顯示，新西蘭以86.8分在全球營商便利度排名中奪冠，新加坡以86.2分緊隨其後，至於香港以85.3分排名第3，較去年上升1級。中國在實施創紀錄的8項營商環境改革後，以77.9分排名第31。

由於大力推進改革議程，中國連續第二年躋身全球營商環境改善最大的經濟體排名前十。

另外，中國加強少數投資者保護機制，全球排名上升至第28位，高於地區平均排名第99和經合組織高收入經濟體平均排名第46。

在去年的改革基礎上，中國目前在獲得電力方面全球排名第12，中國企業接電需要兩個環節，耗時32天，僅為地區平均4.2個環節和耗時63天的一半。

不過，中國在納稅(排名第105)、獲得信貸(排名第80)和跨境貿易(排名第56)等領域仍顯滯後。其出口邊境合規耗時為21小時，成本為256美元，相比經合組織高收入經濟體耗時較長，成本較高。中國企業財稅合規年平均耗時138小時，而新加坡僅為64小時。

上述報告針對全球190個經濟體，截至今年5月1日前的12個月的商業活動領域改革進行調查。

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