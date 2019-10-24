m18講場：內地房企為「跑數」　員工福利有呢招...

據內媒報道，融創天津員工買樓，在年底前付款可享有8折優惠，分期付款亦可享有8.5折，而一次性購房則可享半年後轉名一次；商辦產品6至7折，車位5折。報道引述融創回應指，此屬個別項目行為，絕不屬於集團性質。

除了付款有折外，最吸引的為項目售價更大大低於首次開賣時。其中減幅最大的樓盤為「融創181」，首次開售價達每平方米7.2萬元人民幣(下同)，今次僅售每平方米3.5萬元，減幅逾50%。

報道又引述接近融創人士稱，此次融創天津的行為旨在令資金迅速回籠，又指「融創年年都有類似計劃，一般是各區域自行開展，就是現在各地產商都在做全員營銷，可以理解為一種員工福利」。

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