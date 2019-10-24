【即市分析】北水開閘在即 美團小米時來運到？

雖然兩者將有北水追捧，不過也要提防市場趁好消息出貨。大行高盛報告指，據以往經驗，港股通新貴會在納入前1個月內跑贏大市，但之後會開始落後，顯示樂觀情緒提早反映。該行推算潛在流入美團及小米的資金分別約110億港元及約125億元，分別佔流通市值約11及14%。

話說回頭，睇番美團及小米的基本面，兩者都有一定吸引力。前者已然成為內地食物速遞龍頭，早已過了燒錢霸佔市場階段，第二季度錄盈利逾8億元人民幣，相比去年同期蝕逾77億人民幣，盈利能力大幅提升。大行摩通更預期，該股最快於年底進身恒指成分股，上調目標價至110元，重申「增持」評級，以昨(23日)收報89.35元，潛在升幅逾2成。

至於向以性價比取勝的小米，落力布局5G時代，早前董事長雷軍更稱明年推逾10款5G手機，覆蓋高、中、低端。大摩研究報告指，小米將利用在成本效率方面的優勢去加快推出5G手機，將是公司2020年的主要增長動力，料2019年手機出貨量按年增長4%，明年將會增長16%，目標價睇10.5元，投資評級「增持」。以小米昨日收報8.99元，潛在升幅約17%。

走勢方面，美團近日股價回落，MACD現熊叉，另14天RSI掉頭向下至58，若然能企穩20天線86元樓上，在染藍及北水支持下，短期有望挑戰紅底股，宜候低小注吸納，跌穿86元止蝕。至於小米走勢則相對平穩，過去多月股價於8.3至9.6之間來回波動，近日技術指標向好，有望藉北水湧入挑戰波幅區阻力，向下宜守穿8元止蝕，風險之一乃會否再有管理層或員工行使平價貨套現，震散股價。

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