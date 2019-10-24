【共度時艱】信和：正與受影響商戶安排減免管理費及租金

黃永光(左一)、黃志祥(左二)及田兆源(右一)

施政報告推出放寬按保貸款上限，被指推高樓價。該公司副主席黃永光表示，會密切留意樓市走勢，但政策有助擬購買二手樓的買家入市，協助各社會階層上車，對社會及樓市健康發展有幫助。

對於近期有不少發展商捐出農地興建公屋，集團聯席董事田兆源指公司沒擁有農地，但將會在未來三年陸續推出樓盤，包括位於加多利山、西貢及烏溪沙等項目，以滿足市場需求。黃志祥重申，發展商不能加快推售樓盤，而是取決於政府批出預售樓花同意書的進度。

近期示威活動令旗下部分商場被迫關門，黃永光稱，公司正積極與受影響商戶聯絡，就個別情況作管理費及租金的減免安排，大部分個案正在處理，公司有信心商場的業務可盡快回復正常。

至於酒店業務，他指出，近期社會事件令訪港旅客下降，惟對酒店整體業務的影響言之尚早，旗下酒店員工並未有放無薪假的安排。

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