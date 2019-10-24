【午市重點睇】圓匯高見108.5　港匯上揚

●美匯指數企97.43，日圓兌美元高見108.58，港匯上揚，企7.8382，離岸人民幣(CNH)高見7.0531後回順，最新處7.0624，歐元觸及1.1142，英鎊於1.2918水平上落。金價見1,492美元。布油反覆企60.83美元，紐油跌至55.52美元。道指期貨變動不大。

●【新股專輯】

-向中國際及春城熱力首日掛牌齊「潛水」。

-登輝控股以下限1.3元定價。

-【大行報告】瑞銀下調上石化目標價。

●【即市分析】

●【專家分析】

●亞洲股市：日股漲百點。

●比特幣曾急瀉9%，Libra面世受壓，朱克伯格圖拆彈。

●日本10月製造業PMI持續收縮，創逾3年新低。

●南韓第三季國內生產總值(GDP)按季僅增0.4%，私人消費表現弱。

●新加坡金管局豪言，經濟或幾季後復甦。

●WeWork新執行主席上場，傳將裁員四千人。

●世銀全球營商便利度排名出爐，香港較去年上升1級，排第3位；中國位列第31位。

●人民幣兌每美元中間價為7.0727，較上日上調25點子。

-人行逆回購600億人民幣。

-人民幣Shibor︰隔夜息續降至2.44厘。

●港元拆息︰隔夜息回升至1.37厘。

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