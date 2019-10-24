【午市重點睇】圓匯高見108.5 港匯上揚
2019年10月24日 12:06
東網電視更多新聞短片
●美匯指數企97.43，日圓兌美元高見108.58，港匯上揚，企7.8382，離岸人民幣(CNH)高見7.0531後回順，最新處7.0624，歐元觸及1.1142，英鎊於1.2918水平上落。金價見1,492美元。布油反覆企60.83美元，紐油跌至55.52美元。道指期貨變動不大。
●恒指半日升124點或0.47%，報26,691點。 https://bit.ly/31CqGe0
●【新股專輯】
-向中國際及春城熱力首日掛牌齊「潛水」。
-登輝控股以下限1.3元定價。
-【大行報告】瑞銀下調上石化目標價。
●【即市分析】
-港交所再升空間有限吼認沽證。 https://bit.ly/2MGDFa9
-保險股有動靜，宏利友邦點部署？ https://bit.ly/2MGAejM
-北水開閘在即，美團小米時來運到？ https://bit.ly/2MG2XoU
●【專家分析】
-許繹彬提醒炒新股只宜「拍散拖」。 https://bit.ly/32JE7dr
-郭家耀料短線維持窄幅上落。 https://bit.ly/2BFewqg
-陳正犖指英鎊整固後或上揚。 https://bit.ly/32Dm4pj
●Ａ股快報：滬綜指半日跌0.22%，深成指及創業板指亦跌0.3%。 https://bit.ly/31IxHtV
●亞洲股市：日股漲百點。
●比特幣曾急瀉9%，Libra面世受壓，朱克伯格圖拆彈。
●日本10月製造業PMI持續收縮，創逾3年新低。
●南韓第三季國內生產總值(GDP)按季僅增0.4%，私人消費表現弱。
●新加坡金管局豪言，經濟或幾季後復甦。
●WeWork新執行主席上場，傳將裁員四千人。
●世銀全球營商便利度排名出爐，香港較去年上升1級，排第3位；中國位列第31位。
●人民幣兌每美元中間價為7.0727，較上日上調25點子。
-人行逆回購600億人民幣。
-人民幣Shibor︰隔夜息續降至2.44厘。
●港元拆息︰隔夜息回升至1.37厘。
－－－－－－
其他精彩新聞：【專家分析】當好友都識驚，香港樓市何去何從？
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。