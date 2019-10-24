【專家樓評】張聖典：出售4.2萬個公屋為何意義不大？

剛發表的施政報告，提及政府邀請房屋委員會(房委會)研究重建旗下的工廠大廈作公營房屋，以及建議把現時39個「租者置其屋計劃」屋邨中約42,000個未售出單位盡快出售，作為短、中期的房屋支援措施。

其實現時在觀塘、九龍灣及牛池灣一帶都能見到房委會旗下的工廠大廈。這些工廠大廈的使用率往往未如理想，甚至出現一些被濫用的情況。基於這些資源並未獲得充分利用，重建這類工廠大廈作為公營房屋，縮短公屋輪候時間，紓緩本地的住屋問題，筆者對此大力支持。

另外，對於出售「租者置其屋計劃」屋邨中約42,000個未售出單位，有意見認為可能會為私人住宅市場帶來影響。42,000個單位，若以政府訂立的每年私人住宅單位供應目標計算，相當於三年的供應量。目前私人市場上的購買力確實有一部分是來自公屋租戶，推出上述供應確實能為有意置業的公屋租戶提供另一選擇。

然而，由公屋租戶衍生的購買力不少是源自上一代為子女代為置業的需求。故推出上述單位使公屋租戶「由租轉買」，令「租戶」身份變為「業主」，似乎對現時公屋租戶有意為其下一代子女們代為置業的訴求意義不大。放寬按揭成數的措施可能更有助解決部分有意在私人市場為子女購置物業的公屋租戶的訴求。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典

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