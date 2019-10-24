【高盛推介】部署平保業績 留意高槓桿購沽證
2019年10月24日 12:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周三(23日)高開低走，收市跌約0.5%，周四(24日)早上反彈。該股周四公布第三季業績，市場預期旗下平安福保險計劃銷量將繼續增長，維持其市場佔有率領先地位。
觀察個股認股證資金流向，可見過去兩個交易日共錄得約1,240萬港元資金流入認購證，當中周三有約1,050萬元，為當日第二多資金流入的認股證相關資產。
投資者如計劃平保公布業績前部署好倉，認購證方面可考慮以行使價94至104元作為篩選產品的條件。並可留意當中中年期產品中，槓桿最突出的購證(21465)，行使價102.55元，2019年12月24日到期，實際槓桿20.6倍。
以及可留意年期約3個月的高槓桿價外平保購證(29654)，行使價105.1元，2020年1月23日到期，實際槓桿16.9倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意平保牛證(60713)，收回價90.08元，行使價89.48元，換股比率100，槓桿比率16.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度不足2%，年期約5個月的貼價平保沽證(18402)，行使價92.95元，2020年3月23日到期，實際槓桿9.2倍，市場上貼價條款產品中，槓桿最高。
以及可留意年期約4個月的價外高槓桿平保沽證(23739)，行使價77.72元，2020年2月6日到期，實際槓桿14.1倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意平保熊證(51075)，收回價96.88元，行使價97.48元，換股比率100，槓桿比率27.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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