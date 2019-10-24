新股專輯：銀城生活服務周五招股　入場費4605元

是次發售6,668萬股，集資1.27億至1.52億元，集資所得約60%用於收購或投資長江三角洲地區的物業管理公司等；約15%用作智能系統方面的投資；約10%用作升級內部訊息技術系統；約5%用作招聘更多技術及管理人才；約10%用作營運資金。

值得留意的是，銀城國際今年3月6日才在聯交所掛牌，事隔不足一年，便分拆物管業務上市。中期報告顯示，公司截至今年6月的資產負債比率雖然較2018年底減少202.5個百分點，但仍高達149%，高於同業普遍水平。

另外，聆訊後文件顯示，銀城生活服務由銀城國際大股東兼主席黃清平持股54.5%，其餘主要股東亦全部持有銀城國際股份。於過去三個年度，銀城生活服務對關連公司的依賴度有所下降，來自銀城國際的收入佔比由2016財年的38.2%，下降至2018財年的23.9%。截至今年4月底止，該比例已降至22.6%；物業管理服務覆蓋內地10個城市，合約管理面積為2,658.4萬平方米。

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