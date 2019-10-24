【瑞通推介】資金留意騰訊美團好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美企業績影響大市表現，另市場憧憬聯儲局月底再減息，道指隔晚收報26,833點，升45點。

恒指周三(23日)衝穿近期阻力26,800點之後倒跌，收報26,566點，跌219點，險守10天線。周四(24日)早段回穩，於26,700點之下徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾4,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,900萬元，反映投資者預期後市將出現技術性反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價2,7000至27,099點。

騰訊控股近期面對政策風險，包括市場憂慮集團轉播NBA賽事，與央視立場不同，以及內地擬將網絡遊戲管理寫入《未成年人保護法》。騰訊周三沽壓沉重，以近全日低位320元收市，跌幅2.3%。周四早段股份走勢續弱，進一步下試一個月低位317.4元水平。中長線而言，該股近半年走勢呈一浪低於一浪，支持位觀察幾次底部約312至315元。周三有逾1,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近70萬元淨流出。

早前強勢的美團點評跌勢持續，周三收跌1.7%於89元，失10天線，自歷史高位97.4元計兩日共回落逾8%。周四早段先升後回，曾升穿90元關口，其後迅速倒跌，支持位觀察20天線(約87.2元)。周三分別有近280萬和290萬元淨流入其好倉和淡倉。

施政報告放寬按揭保險門檻後，新鴻基地產維持在114元之上橫行，周三微跌不足0.5%，收報114.9元，續處主要移動平均線之上。股份周四早段於115元附近上落，下方10天和50天線為短期支持，向上120元關口阻力較大。周三分別有15萬和40萬元淨流入其好倉和淡倉。

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