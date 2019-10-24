彭博：料港樓價末季或再微跌　全年錄低單位數增長

由於香港示威活動持續及環球經濟增長放緩，彭博行業研究亞太區房地產行業高級分析師黃智亮指，今年第三季樓價向下調整約5%，預期第四季樓價會再跌，但下跌幅度會相對收窄，他亦不認為整體樓市價格會急劇下跌。而今年上半年樓價整體升約10%，因此預期全年樓價錄低單位數增長。

黃氏續指，早前施政報告中有關放寬由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃的樓價上限，政策有助刺激樓市，帶動二手樓盤成交量有增長。

政府分配更多土地用於興建公營房屋，亦大幅增加過渡性房屋項目，於未來3年合共提供10,000個單位，但黃氏指公營房屋供應至2023年仍然低於目標約37%，房屋供應不足應付需求的趨勢仍會維持。

銷售方面，他認為整體樓市銷售健康，但銷售步伐有所減慢，不排除地產商會保持觀望態度，留待明年社會氣氛好轉再推出樓盤。

另外，雖然他認為置業住宅市場保持穩定，但由於環球經濟增長放緩及中美貿易戰等宏觀因素，外資企業的投資步伐趨向保守，今年上半年商業辦公室及豪華住宅的租賃需求稍為變弱。加上空置稅的推行、資金及人才流走、以及香港示威活動持續，拖累有關需求於下半年急跌，他料商業辦公室及豪宅的租賃今年會表現不佳。

他補充，有內地企業對香港情況產生憂慮，留意到有公司因此而不選擇香港，欲於鄰近地區新加坡擴張。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。