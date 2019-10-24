郵儲銀行將登陸A股　或成今年內地新股集資王

該行於今年6月首次披露招股說明書中指，擬發行51.72億A股，不超過A股發行後總股本6%。若按每股淨資產5.49元人民幣(下同)推算，料最高集資總規模約283.94億元，或有望成為今年內地新股集資王，而H股於2016年在港上市時發行121.07億股，集資額高達576億港元，為當年全球最大IPO。

報道又指，該行今年6月才剛遞交A股上市申請，是次獲批速度罕有地快。

集團截至2019年6月底，總資產10.07萬億元，首次突破10萬億，較上年底增6.59%；總負債規模9.65萬億元。今年上半年實現營業收入1,416.06億元，實現淨利潤374.22億元。

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