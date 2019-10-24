香港中小企營商指數創新低　零售業跌勢最甘

香港生產力促進局公布第四季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，季內綜合營商指數按季下跌7.6，至31.4，再創歷史新低，當中「營業狀況」分項指數錄得較明顯跌幅，顯示中小企正面對巨大挑戰，營商信心持續疲弱。

從行業分類來看，三大行業分類指數按季均全線下跌。當中以零售業跌幅最大，下跌7.2至27.3。至於製造業、進出口及貿易批發業指數則分別報29.3及29.9。

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆指出，除綜合指數外，大部份分項指數均跌至歷史低位，反映中美貿易緊張局勢持續升溫、本地社會事件及經濟增長放緩，對中小企營商信心造成打擊，預計第四季經濟及市況將不會出現明顯好轉。

他解釋，儘管中美或於11月達成貿易協議，惟相信涵蓋範圍有限，未落實的關稅可能暫緩，但現有關稅未必會立即撤銷，料製造業及出入口行業仍存在經營壓力。此外，撇除貿易戰因素，中國經濟正在放緩，環球經濟動力亦欠缺動力。至於本地社會事件亦使中小企對本地需求前景不樂觀，受累香港旅客人數下跌，從調查可見零售及住宅和餐飲項目表現特別差。

政府近期推出多項措施支援中小企，他認為僅能紓緩企業的經營壓力，惟不能完全抵銷經濟基本面轉弱帶來的衝擊。由於失業數據滯後於經濟周期，他不排除失業率會於年底由低位上揚，但不擔心有大型裁員潮出現。

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