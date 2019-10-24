中港消費者網購大不同　最大分別係...

畢馬威中國和香港貨品編碼協會聯合發表《數碼零售的興起》報告，概述「大灣區」零售業的數碼化及科技趨勢，在9個「大灣區」城市的受訪者中，有77%認為自己「精通科技」，但香港只得57%。

估你唔到嘅係，喺使用網上理財同流動支付服務兩方面，香港消費者都比中國消費者更願意使用，比例均超過70%，中國受訪者反而唔夠60%。畢馬威中國香港區消費品與工業市場主管合夥人葉嘉明話，因為中國人使用流動支付服務已經常態化，所以佢哋外賣、交通等選項較多，反映香港的數碼化參與模式較為傳統。

過去一年，各受訪地區大部分消費者都表示，曾光顧網上媒體以及免費和收費頻道，其中香港消費者的比例為74%，略高於69%表示肯定的內地受訪者。

另外，調查仲發現「大灣區」內消費者同香港消費者喺網上研究同挑選產品時的習慣好唔同。結果顯示，品牌網站是香港消費者最常參考的資源之一(54%)，至於其他9個內地城市的消費者則較常查看產品詳情(58%)。香港消費者研究產品傾向於瀏覽格價網站(55%)，而內地消費者較常在網上搜尋其他用戶的評價(54%)。

調查分別訪問香港和9個「大灣區」城市逾1,500名消費者，以及300多名駐香港的企業高級管理層。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。