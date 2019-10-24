樓價UPDATES：天水圍本月錄近60宗買賣

買樓首期門檻降低，全城買家加快入市，天水圍二手市場本月已錄近60宗買賣，私樓、居屋同錄成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶林置富花園5座低層C室，實用面積588方呎，屬三房改兩房單位，望內園景，獲租客以19,000港元租入，實用呎租約32.3元，租客為區內客，心儀單位將兩個客房打通，符合客人希望房間較大的需要，決定承租。

●北角嘉洋大廈中層C室，實用面積318方呎，兩房間隔，望海景，放盤1個月，原開價668萬元，其後減價30萬元，終以638萬元獲買家承接，實用面積呎價20,063元，原業主於2016年10月購入，當時作價510萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利128萬元，單位升值約25%。

●北角建華花園高層C室成交，實用面積398方呎，兩房間隔，享單邊開揚公園景，屬罕有放盤，現有租約，將以交吉交易，剛獲上車客不睇樓以675萬元承接，實用呎價16,960元，新買家需靠9成按揭置業，見上址樓價合預算，快速拍板入市。

●鰂魚涌康怡花園C座中層11室，實用面積509方呎，採兩房設計，向山景，最初開價1,000萬元，本月初曾調整叫價至900萬元，期後進一步調低至880萬元即獲洽購，最終以862.8萬元易手，實用呎價16,951元，新買家為90後上車客，鍾情單位擁裝修，加上業主大幅降價137.2萬元，決定入市作新居之用。

●鰂魚涌太古城交投施政報告後加速，連錄11宗成交，包括銀星閣中層E室單位，實用面積約749方呎，三房連套房間隔，原業主於8月放盤叫約1,700萬元，累減至近期約1,638萬元，最終減43萬元，以約1,595萬元易手，實用呎價約21,295元，新買家外區換樓客，斥資入市自用。

●小西灣藍灣半島2座高層H室，實用面積436方呎，兩房間隔，望山景及遠海景，獲買家以800萬元買入，實用呎價約18,349元，原業主於2009年5月以295萬購入，持貨10年，帳面升值171.2%，獲利約505萬元。

●藍灣半島9座高層C室，實用面積約811方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，原先開價1,550萬元，經議價後減價90萬元或約5.8%，終以1,460萬元成交，實用呎價約18,002元，原業主於2009年5月以635萬元購入，持貨10年轉手，帳面獲利約825萬元，物業升值逾1.3倍，屋苑本月累錄8宗二手成交個案。

●柴灣杏花邨為18座高層8室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望山景，港島東區的上車客，見政府放寬按揭上限，故一直物色區內800萬元以下物業，見上述單位樓價合預算，最終以730萬元購入，實用呎價約15,368元。

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九龍區

●將軍澳海翩滙5座中低層E室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望內園景，以800萬元易主，實用呎價約15,842元，原業主在2016年9月以約559.3萬元買入，剛鬆綁SSD，現沽出轉手帳面獲利約240.7萬元，賺價約43%，項目本月至今暫錄約6宗成交個案。

●旺角利奧坊．曉岸10月暫錄2宗成交，平均實用呎價23,249元，其中1座高層G室一房單位，實用面積255方呎，獲買家以602萬元承接，實用呎價23,608元，原業主於2016年6月以469萬元買入，持貨逾3年，帳面獲利133萬元離場，單位期內升值28%。

●大角咀形品．星寓10月至今錄約2宗買賣成交，其中一個中層J室單位，望山景，兩房間隔，實用面積約473方呎，以880萬元放盤兩個月，區內首置睇樓兩次，即洽購單位，議價後減價50萬元，以約830萬元成交，實用呎價約17,548 元，。

●長沙灣碧海藍天10月暫錄3宗成交，平均實用呎價16,033元，日前3座一個高層B室，實用面積501方呎，兩房間隔，享園景，本月中開價820萬元放售，買賣雙方議價後，降價16萬元，以804萬元成交，實用呎價16,048元。

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新界區

●天水圍區本月累計錄得約59宗二手買賣，包括居屋天盛苑G座高層4室成交，實用面積510方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以423.8萬元沽出，實用呎價8,310元，新買家為外區公屋住戶，交還公屋換入居屋，睇樓多個月，近日見樓市急速反彈，即加快入市步伐。

●天水圍嘉湖山莊美湖居7座中高層D室，實用面積540方呎，三房間隔，開價590萬元，新近零議價沽出，實用呎價10,926元，新買家為上車客，見最近成交量彈升，料短期內樓價趨勢繼續上升，遂決心加快入市，即使零議價亦購入上址，原業主於2016年以405萬元買入，持貨約3年，帳面獲利185萬元，單位升值約46%。

●屯門居屋兆康苑兆昌閣低層8室，實用面積483方呎，原則兩房間隔，已改為全開放式，月租叫價11,000元，經議價後，減至9,500元租出，實用呎租約20元，新租客為一對新婚夫婦，按業主於2006年8月66萬元自由市場價買入價計，現租出單位，回報高達17厘。

●元朗溱柏10座低層L室套三房單位，實用面積819方呎，另連儲物房，開價890萬元，近日議價至863.8萬元，隨即獲買家承接，實用呎價10,547元，原業主於2014年9月以672.1萬元買入，持貨約5年，帳面獲利約191.7萬元或29%。

●元朗YOHO Town第5座高層D室，實用面積約433方呎，兩房兩廳間隔，望市景，以670萬元放售，及後減價18萬或約3%，以652萬元沽出，實用呎價約15,058元，原業主約於2003年9月以約119.2萬元買入，持貨16年轉手，帳面獲利約532.8萬元，物業升價逾4倍。

●東涌藍天海岸1座中層A室，實用面積803方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,000萬元，議價至935萬元沽出，實用呎價11,644元，買家為外區用家，區內睇樓已一段時間，之前樓市回落，感遲買更平未有入市，最近按揭新政策出台，帶旺二手市，決心加快入市，見原業主肯減價，即拍板承接。

●東涌東環3B座低層9室，實用面積約379方呎，一房間隔，以545萬元成交，實用呎價約14,380元，原業主在2015年1月以約387.7萬元買入，持貨約4年，轉手帳面獲利約157.3萬元，賺價約41%，屋苑本月累錄7宗二手成交，平均實用呎價約13,639元。

●粉嶺花都廣場10月暫錄6宗成交，剛錄4座高層B室，實用面積526方呎，三房間隔，議價後以612萬元獲承接，實用呎價11,635元，原業主則於1997年以324萬元購入，持貨22年，是次沽貨帳面獲利288萬元離場，單位升值約88.9%。

●粉嶺高爾夫球會旁高爾夫．御苑7座高層G室，實用面積約280方呎，開放式間隔，日前獲租客以9,200元承租，實用呎租約33元，業主在2018年1月以512萬元買入，現租出享租金回報率約2.2厘，項目本月至今累錄8宗租賃成交。

●馬鞍山海栢花園6座低層H室，實用面積582方呎，套三房間隔，開價約880萬元，議價後以800萬元易手，實用呎價13,746元，新買家為用家，原業主於2010年以368萬元購入，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利約432萬元離場，單位升值約117%。

●沙田花園城1期雅芳苑中層G室，實用面積301方呎，兩房間隔，以505萬元易手，實用呎價16,777元，原業主則於2016年以298萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利207萬元離場，單位升值約69.5%。

●大圍盛世2座南翼高層D室，實用面積757方呎，套三房間隔，以1,380萬元易手，實用呎價18,230元，原業主則於2012年以983萬元購入，持貨7年，是次沽出單位帳面獲利397萬元，單位升值約40.4%。

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