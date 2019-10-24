【市後重點睇】金價回落　英鎊失守1.29關

美匯指數守97.4，日圓兌美元回落至108.7，港匯報7.8385，離岸人民幣(CNH)處7.06水平，歐元報1.1143，英鎊突插水，失守1.29關。金價回落至1,489美元。布油報60.92美元，紐油處55.63美元。道指期貨跌16點。

●市後關注點

-19:45 歐洲央行公布議息結果

-20:30 美國9月耐用品訂單、美國每周新申領失業救濟人數

-21:45 美國10月製造業採購經理指數

-22:00 美國9月新屋銷售

-郵儲銀行將登陸A股，或成今年內地新股集資王。

●亞洲股市：日股收漲逾百點，韓澳股穩升。

●歐洲股市早段好，當中英國富時100指數報7,307點，升46點或0.64%；德國DAX指數報12,906點，升108點或0.85%；法國CAC指數報5,687點，升33點或0.60%。

●【大行報告】

-大和削濠賭股目標價，料貴賓業務難好轉。

●【專家點評】

●IDC：中國雲專業服務市場規模，2023年達306億人民幣。

●新股專輯：銀城生活服務周五招股，入場費4605元。

●香港中小企營商指數創新低，零售業跌勢最甘。

●【專家樓評】

-張聖典：出售4.2萬個公屋為何意義不大？

●新盤混戰：

-天鑽加推189伙，新付款方法迎首置客。

-明翹匯參觀熱鬧，市場暫錄逾300票。

-睇樓客冀承造九成按保買明翹匯。

●新盤貨尾總數突破萬二伙，創8個月新高。

●彭博：料港樓價末季或再微跌，全年錄低單位數增長。

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