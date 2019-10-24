香港9月出口按年挫7.3%　連跌11個月

中美貿易戰未平息，香港出口貨值持續放緩令人憂慮！政府統計處公布，9月份香港整體出口貨值錄3,477億港元，按年跌7.3%，遜市場預期跌7%。

連同九月份的跌幅計算，香港整體出口貨值已錄得連續11個月的跌幅，自去年11月份以來一路錄得跌幅。而連續11個月的跌幅為2016年以來最長的跌浪，後者的跌浪由2015年5月展開，一直跌至2016年7月，期間經歷15個月的出口負增長。若以首九個月計算，則香港整體出口貨值按年跌4.6%。

政府發言人表示，九月份商品出口進一步減弱，按年跌幅有所擴大，原因是受環球需求疲弱及中美貿易摩擦在該月份升級所影響。輸往大部分主要市場的出口繼續表現欠佳。

展望未來，由於環球經濟放緩及各種不明朗因素，包括中美貿易關係的發展，對環球貿易往來所構成的壓力料會持續一段時間，香港商品出口的短期前景仍充滿挑戰。政府會密切留意有關情況。

另外，數據顯示，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄首九個月按年跌幅， 尤其印度（跌15.2%）、美國（跌12.2%）、德國（跌6.6%）、內地（跌5.8%）、日本（跌4.0%）和越南（跌3.0%）。

部分主要貨品類別的整體出口貨值亦錄得首九個月按年跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減462億元，跌3.9%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減431億元，跌12.9%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減133億元，跌2.4%）。然而，「動力產生機械及儀器」的整體出口貨值則錄得升幅（增125億元，升30.0%）。

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