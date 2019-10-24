【三餐不保】社會動盪　餐飲股慘況一文睇晒

社會動盪持續多個月，市民減少外出對各行業造成不同衝擊，當中對餐飲集團影響最深。據《東網》統計，起碼已有11間在港上市的餐飲企業發盈利警告、關舖或公布低迷的營業數據，當中包括最新發盈警的大家樂集團。未來一段時間行業持續受壓下，餐飲業只能選擇收縮業務規模，預示行業大規模結業潮可能在過年前就已殺到。

●發盈警

【大家樂】

【首灃控股】

【倩碧控股】

【大快活】

【富臨】

【賞之味】

●關舖

【敘福樓】

【翠華】

●業績倒退

【太興】

【皇璽】

【龍皇】

除咗餐飲股外，零售業同樣閉翳，一文睇晒零售股「盈警潮」有幾慘烈？

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