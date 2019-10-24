華僑永亨推新稅貸計劃　客戶可自訂還款期及手續費

稅季臨近，再有競爭者加入稅貸市場，華僑永亨信用財務推出「全自訂」稅務貸款計劃，客戶可根據自身財務情況，自訂還款期及手續費，還款期由最短3個月至最長24個月。總手續費則按還款期而定，還款期愈短，手續費愈低，同時提早還款可免除額外手續費。

以貸款額10萬元及一年還款期計算，實質年利率為2.59厘，至於3個月期則為2.07厘。

華僑永亨信用財務總經理吳幗欣表示，很多客戶認為少於一年還款期的稅貸更為吸引，但礙於按年計限制，未夠一年期亦需繳交全期手續費或利息，無法因縮短還款期而節省支出。若提早還款，市場上的稅貸亦收取額外手續費，令客戶對稅貸卻步。

她認為，該行稅貸產品具自訂性質，相較市場上其他產品更具彈性，還款期低至3個月為新的創舉，客戶可避免受長期綑綁之餘亦能慳息，料可吸引更多新客源，特別是年輕及有小額貸款需求客戶。儘管面對未知的經濟前景，客戶借貸意欲或較去年審慎，但希望今年整體稅貸市場能夠平穩發展。

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