新股專輯：銀城生活服務未來續增第三方收入佔比

事實上，於過去三個年度，公司對母企的依賴有所下降，來自銀城國際的收入佔比由2016財年的38.2%，下降至2017財年的32.3%及2018財年的23.9%。截至4月底止，該比例已降至22.6%。

另外，截至今年4月底止，公司總在管建築面積增至約1,961萬平方米，涉及89項住宅物業及108項非住宅物業。執行董事兼總裁李春玲表示，非住宅業務的毛利率較住宅業務略高。不過，若住宅業務發展夠成熟，可以增值服務作彌補。他指未來會加大非宅業務盈收佔比，惟未有訂下明確目標。

事實上，母企銀城國際今年3月6日才在港首掛，不足一年便分拆物管業務上市。而銀城生活服務於重組前稱為南京銀城物業服務，於16年在新三板掛牌，但去年4月便摘牌退市並改為香港上市。

李解釋指，物管行業大家都看好，公司來港上市是既定計劃，與母公司上市具「相輔相成」作用。

該公司周五起至下周三(25至30日)招股，以每股招股價介乎1.9至2.28元，發行9,668萬新股，甚中10%為公開發售，集資最多1.52億元。每手2,000股，入場費約4,605.95元，預期11月6日掛牌。工銀國際任獨家保薦人。

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